OL - Reims : retour de Cascarino et Hegerberg

La joie des joueuses de l’OL après le but d’Ada Hegerberg contre Brann (Photo by Paul S. Amundsen / NTB / AFP) / Norway OUT

Sortie à la pause contre le PSG, Delphine Cascarino avait fait l’impasse sur certaines séances depuis. L’ailière est pourtant bien de retour dans le groupe de l’OL pour affronter Reims, dimanche (17h). Tout comme Ada Hegerberg après deux mois d’absence.

L’OL ne souhaite désormais plus communiquer au niveau médical et cela vaut aussi bien pour les garçons que pour les filles. Après sa sortie à la pause contre le PSG lors de la demi-finale retour de Ligue des champions, Delphine Cascarino avait observé quelques jours de repos afin de se remettre, sans que l’on connaisse la gravité du pépin ni l’endroit. Toutefois, Sonia Bompastor avait annoncé vendredi que l’ailière revenait "petit à petit" et l’entraînement du jour avait plus que validé cette thèse, Cascarino travaillant avec l’ensemble du groupe. C’est donc tout naturellement que l’internationale française fait partie du groupe retenu pour la demi-finale des play-offs dimanche contre Reims (17h). Par rapport aux récentes absences, Delphine Cascarino n’est pas le seul retour notable.

Mbock encore en soins

Ada Hegerberg avait repris l’entraînement collectif et était aussi présente vendredi, mais la Norvégienne restait en "entraînement adapté". Pourtant, l’attaquante est bel et bien présente pour cette demi-finale après deux mois d’absence. Un vrai soulagement alors que Griedge Mbock doit toujours patienter. Touchée lors de la demie aller contre le PSG, la défenseuse avait avant tout fait acte de présence dans le groupe lyonnais pour le retour et n’est pas présente sur les terrains d’entraînement depuis. Vendredi, elle s’est avant tout contentée d’un travail en salle, aux côtés notamment d’Eugénie Le Sommer qui poursuit sa rééducation après son opération au ligament.

Le groupe de l’OL : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Morroni, Renard, Sombath - Damaris, Dumornay, Horan, Majri, Marozsan, van de Donk - Becho, Cascarino, Diani, Hegerberg