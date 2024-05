L'OL peut remercier l'inefficacité de Clermont (0-1)

Clinton Mata lors de Clermont – OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Difficile vainqueur à Clermont, l'OL aurait bien pu voir le tableau d’affichage tourner en sa défaveur à plusieurs reprises dans cette rencontre de la 33e journée…

En ayant fait tomber trois des cadors de l’élite (Brest, Monaco et Lille), les Lyonnais avaient fait le plein de confiance avant de se déplacer à Clermont. Grand favori face à la lanterne rouge de Ligue 1, l'OL n’a finalement pas livré la prestation attendue. Même pire que ça, les joueurs de Pierre Sage ont donné de nombreuses opportunités aux Auvergnats de trouver le chemin des filets. Les Clermontois sont parvenus à frapper dix-huit fois en direction du but d’Anthony Lopes. Mais fort heureusement pour le club rhodanien, seulement 6 d’entre elles se sont révélées être cadrées. Outre l’inefficacité adverse, l'OL a également pu se reposer sur la très bonne performance du portier portugais, qui a été plusieurs fois décisif en laissant sa cage inviolée durant la rencontre.

Clermont dans la continuité de sa saison

Au vu du grand nombre d’opportunités clermontoises, il est difficile de concevoir que Yohann Magnin et ses coéquipiers soient repartis bredouilles de cette rencontre de la 33e journée. Mais en réalité, il n'y a rien de surprenant. Les joueurs de Pascal Gastien se montrent trop peu souvent réalistes lorsqu’il s’agit de faire vibrer les filets adverses. Ils s’avèrent être les moins performants de l’élite dans le domaine cette saison, avec seulement 7% de leurs tirs qui se transforment en buts.

Sur la pelouse de Gabriel Montpied, les Auvergnats ont poursuivi dans cette logique, de quoi éprouver des regrets alors que le maintien était en jeu. "Il nous a manqué un but. Je pense qu’on devait ouvrir le score, mais on manquait de réussite et d’efficacité pour marquer, a concédé le coach clermontois après la défaite (0-1). C’est bien dommage, car nous avons livré une bonne prestation". Avec pour ambition d’évoluer sur la scène européenne la saison prochaine, les hommes de Pierre Sage devront davantage fermer les vannes lors de la réception de Strasbourg dimanche, à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1.