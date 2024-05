OL - PSG : Govou lance les paris avant la finale

Bradley Barcola (PSG) face à Clinton Mata (OL) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

À une dizaine de jours de la plus grosse échéance de l’OL cette saison, Sidney Govou s’est montré confiant quant à la victoire de son ancien club.

C’est l’affiche de cette fin de saison. L'OL, que l'on disait bon pour la Ligue 2, va finalement affronter le champion de Ligue 1, dans le cadre de la finale de la Coupe de France, le 25 mai prochain (21h). L’échéance approche et les premiers paris commencent déjà à voir le jour. "Avec ce qui se passe en ce moment à Paris, je ne suis plus aussi convaincu que le PSG soit favori. Leurs deux défaites d’affilée ne sont pas anecdotiques" a déclaré Sidney Govou dans Le Progrès.

L’ancien attaquant de l’OL fait ici révérence aux derniers revers des Parisiens face à Dortmund (0-1) et Toulouse (1-2) pour la dernière au Parc des Princes cette saison. Certes, les échecs peuvent être significatifs d’une baisse de performance. Mais lors d’une finale, le passé s'efface pour laisser place à l'impossible. Après être complètement passés à côté d’un succès en Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique seront, plus que jamais, déterminés à décrocher un quinzième titre en Coupe de France.

"L'Europe peut permettre de se projeter d'une manière différente"

A contrario, les Lyonnais enchaînent les victoires. De nouveau vainqueur à Clermont (0-1), dimanche dernier, le club rhodanien a fait le plein de confiance. Invaincus depuis maintenant trois matchs, les joueurs de Pierre Sage sont plus que jamais dans la course à l’Europe. D’une part grâce au championnat, mais également en cas de succès face au géant parisien. Un scénario palpitant, de quoi réjouir l’ancien vainqueur de la Coupe de France 2008. "La saison lyonnaise sera de toute façon exceptionnelle dans son déroulement, mais elle peut en plus permettre à l’OL de se projeter d’une manière différente à l’avenir ", a poursuivi Sidney Govou.

Après deux saisons sans disputer une compétition européenne, le club rhodanien aura, bel et bien, une chance de la retrouver. En cas de succès au stade Pierre Mauroy le 25 mai, les Lyonnais seront européens.