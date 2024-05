OL - Barcelone se jouera à guichets fermés à Bilbao

À l’occasion de la finale entre l’OL et le FC Barcelone, le stade de Bilbao va être comble. Plus de 53 000 spectateurs seront présents à San Mamés, le samedi 25 mai à 18h.

Ce mercredi, Vanessa Gilles n’a pas caché sa joie d’avoir pu évoluer devant plus de 35 000 spectateurs au Parc OL, il y a un mois. Si la Canadienne aimerait voir ce total encore plus élevé pour la finale du championnat vendredi, elle risque d’être quelque peu déçue. L’OL vise les 15 000 spectateurs et cette jauge n’était pas encore atteinte, à deux jours du rendez-vous. De ce fait, Sonia Bompastor et sa joueuse ont rappelé l’utilité de pouvoir compter sur un stade acquis à leur cause, comme ce fut le cas lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre le PSG. Si elles vont devoir faire avec face aux Parisiennes, les Fenottes pourront compter sur le soutien populaire une semaine plus tard.

Pendant que quelques 15 000 supporters vont prendre la direction de Lille, le samedi 25 mai, d’autres prendront la direction de Bilbao. L’OL y jouera sa finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone en fin d’après-midi dans une enceinte qui ne sonnera pas creux, loin de là. Ce mercredi, l’UEFA, qui est venue réaliser un test antidopage surprise à Décines, a dévoilé que le choc tant attendu se jouera à guichets fermés. Ce ne sont pas moins de 53 000 spectateurs qui sont attendus à San Mamés.