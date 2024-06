Jake O’Brien célébrant son but lors de Rennes – OL. (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Annoncé dans le viseur de plusieurs formations, notamment anglaises, Jake O’Brien pourrait bien permettre à l’OL de réaliser une belle plus-value. Mais aussi à Crystal Palace qui avait inclus un pourcentage.

Dans les heures qui arrivent, l’OL devrait tenir sa première recrue de l’été ainsi que dans le secteur défensif. Avec Moussa Niakhaté, le club lyonnais va offrir à Pierre Sage le défenseur gaucher qu’il attendait, même si ce n’est pas le relanceur voulu. Pour ce profil, cela passera-t-il par le renfort d’un autre central ? Le secteur défensif devrait connaitre quelques remaniements supplémentaires avec la volonté de se débarrasser de Sinaly Diomandé et Dejan Lovren. Mais aussi en raison des différents intérêts pour Jake O’Brien. Après une première saison surprise et réussie à l’OL, le néo-international irlandais attise les convoitises. Il y a eu la rumeur Juventus Turin et ces derniers temps d’autres venues de Premier League, avec Everton ou encore West Ham.

Aucun match joué en pros avec les Eagles

Recruté un million d’euros à l’été 2023, O’Brien pourrait quitter le club lyonnais contre un joli chèque, de quoi réaliser une belle plus-value. Mais John Textor, qui tient en haute estime le colosse irlandais, n’est pas le seul à voir des millions venir s’ajouter sur le compte en banque en cas de vente. Crystal Palace pourrait aussi avoir le sourire. En vendant O’Brien il y a un an sans même avoir joué un match en professionnel, les Eagles avaient inclus un intéressement de 20% sur une potentielle plus-value. À la vue des montants avancés, cela représente une somme non négligeable.