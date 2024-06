OL - Mercato : Mikautadze "verra après l’Euro" pour son avenir

Co-meilleur buteur de l’Euro 2024, George Mikautadze défie l’Espagne ce dimanche (21h) avec la Géorgie. Ce rendez-vous des huitièmes pourrait faire grimper encore un peu plus sa cote.

En temps de grandes compétitions internationales, le mercato estival est souvent mis sur pause par les clubs, qu’ils soient vendeurs ou acheteurs. L’Euro 2024 n’échappe pas à la règle avec des joueurs sur le départ, mais qui attendent d’en avoir fini avec leur sélection pour faire le bon choix. C’est le cas de Georges Mikautadze, considéré comme l’une attractions de ce mois de compétition en Allemagne. Avec trois buts en trois matchs, l’attaquant du FC Metz a fait grimper sa cote et va avoir l’embarras du choix cet été. "Il y a beaucoup de messages et d’appels, mais j’essaye de mettre ça de côté pendant l’Euro, a-t-il avoué au Parisien. Je réponds présent sur le terrain donc c’est bon signe."

Metz peut se frotter les mains

Ce dimanche, la Géorgie et son attaquant affrontent l’Espagne en huitième de finale de l’Euro 2024. Une première historique pour ceux que l’on surnomme les Croisés et qui ont l’ambition de signer un nouveau coup. Pour Mikautadze, c’est un affrontement de prestige en plus afin de s’illustrer. Depuis le début de l’Euro, l’ancien de l’AS Saint-Priest estime "avoir passé un cap au niveau international", de quoi peut-être convaincre les sceptiques qu’il peut aller voir plus. L’OL, Monaco ou encore Lens en sont convaincus. "Malgré les convoitises, je reste focus sur le tournoi. Je sais qu’il reste du temps avant la fin du mercato, je profite de la compétition. On verra ce qu’il se passera ensuite."