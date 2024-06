Mercato : l’OL prêt à piocher au PSG pour remplacer Mbock ?

Eva Gaetino (PSG) au duel avec Wendie Renard et Damaris Egurrola (OL) (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Suite à la décision de Griedge Mbock de ne pas prolonger, l’OL doit se mettre à la recherche d’une nouvelle défenseure. Les dirigeants lyonnais regarderaient du côté du PSG et d’Eva Gaetino pour remplacer l’internationale française.

On pense tout connaitre dans le football et il nous rappelle finalement qu’il n’est pas une science exacte. Le dossier Griedge Mbock est venu le rappeler ces derniers jours avec un incroyable retournement de situation. Ayant initialement donné son accord pour prolonger à l’OL jusqu’en juin 2027, la défenseuse a finalement changé d’avis et quitte donc le club lyonnais libre. Tout cela a été confirmé samedi par l’OL et Mbock devrait rejoindre le PSG, après neuf ans entre Rhône et Saône. Ce changement est forcément un coup dur pour la formation lyonnaise qui n’avait sûrement pas anticipé ce départ surprise.

L’heure est désormais au recrutement d’une remplaçante même si l’OL compte déjà dans ses rangs Wendie Renard, Vanessa Gilles et Alice Sombath. Mais cela fait léger à l’heure de jouer la D1 et la Ligue des champions. Pour combler le départ de Griedge Mbock, Michele Kang regarderait du côté du PSG, comme pour rendre la monnaie de sa pièce au club parisien. D’après L’Équipe, l’OL a coché le nom d’Eva Gaetino (21 ans). L’Américaine évolue depuis février dans le club parisien et s’est ouverte les portes de la sélection ces derniers temps. Toutefois, cette piste n’en est pour le moment qu’au stade de l’intérêt et personne ne connait vraiment la position du PSG, qui pourrait perdre Elisa De Almeida, et de Gaetino.