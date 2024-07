Mercato : Textor cherche déjà à sécuriser Thiago Almada

Thiago Almada (à gauche) milieu d’Atlanta United (Photo by Jason Mowry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En passe d’être recruté par Eagle Football, Thiago Almada est un joyau dont ne veut pas se séparer John Textor. Une clause à 500 millions de dollars aurait été intégrée dans le futur contrat de l’Argentin.

Mardi, John Textor a tué tout suspense concernant Thiago Almada. Quand la question était de savoir si le milieu argentin allait directement débarquer à l’OL en provenance d’Atlanta ou d’abord faire un crochet par Botafogo, le propriétaire américain a apporté une réponse claire. Oui, Almada fera d’abord un détour par Rio de Janeiro pendant six mois avant de débarquer dans la capitale des Gaules le 1er janvier 2025. Cette transition entre la MLS et la Ligue 1 doit permettre à Botafogo de compter sur le talent de Thiago Almada pour se mettre en évidence en Copa Libertadores et bien figurer en championnat. Recruté par Eagle Football contre un chèque d’un peu plus de vingt millions d’euros (bonus compris), Thiago Almada sera d’abord revêtu de noir et blanc avant de penser au rouge et bleu.

Les clauses sont interdites en France

Ce passage par le club carioca semblerait aussi être un moyen pour John Textor de sécuriser encore un peu plus le champion du monde 2022, d’après Diario AS. Le média espagnol indique en effet qu’une clause libératoire aurait été intégrée dans le contrat de Thiago Almada afin de faire fuir les potentiels courtisans comme l’Atlético de Madrid ou Boca Juniors. Interdite en France, cette clause serait de l’ordre de 500 millions de dollars, soit plus ou moins la même somme en euros. Une façon de blinder le milieu argentin et de repousser le plus possible la concurrence avant l’arrivée à l’OL dans six mois pour un contrat de cinq ans. Mais cela pose aussi la question de savoir qui achète réellement le joueur...