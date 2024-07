Mardi, Botafogo a présenté officiellement sa nouvelle recrue argentine. Thiago Almada a indiqué se concentrer sur sa nouvelle équipe avant de prendre une décision sur son avenir.

Recruté pour un peu moins de 20 millions d’euros par Botafogo, Thiago Almada a donné une conférence de presse ce mardi 9 juillet. Tout d’abord, le milieu offensif a tenu à rappeler qu’il a "beaucoup aimé le projet " qu’on lui a proposé. Cependant, avant de jouer sous ses nouvelles couleurs, le jeune homme de 23 ans devrait bientôt s’envoler pour Paris. En effet, l’ancien joueur d’Atlanta United va disputer les JO avec les U23 argentins. Le joueur a d’ailleurs déclaré qu’il pensait "d’abord aux Jeux olympiques " avant de se tenir "au courant " des matchs de sa formation.

Plusieurs médias et John Textor ont annoncé que l’international argentin rejoindrait l’OL en janvier 2025. Cependant, le champion du monde 2022 n’a pas été très clair sur son futur. Le natif de Buenos Aires a précisé avoir "signé un contrat de cinq ans " avec le club brésilien, dans lequel il va s’engager "à 100 % ". Ainsi, son "avenir dépendra" seulement de lui et de ses décisions.

Textor a facilement convaincu l'Argentin

Thiago Almada et le propriétaire d'Eagle ont l’air de bien s’entendre. D'ailleurs, le footballeur "n’a pas hésité une seule minute à venir ici " après l'appel de l’homme d’affaires. De plus, le nouveau numéro 23 de Fogo et sa fiancée ont été "accueillis comme une famille " par l’Américain. "C’est un grand homme ", voilà comment est décrit John Textor par son joyau argentin. Ainsi, "l’excellente conversation" qu’ont eue les deux protagonistes a permis de "boucler " le transfert rapidement. Pour ce qui est de son futur, Thiago Almada a joué la carte de la communication auprès des supporters de Botafogo, sans jamais évoquer l’Olympique lyonnais.