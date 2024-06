Mercato : l’OL aurait dégainé pour Bombito (Colorado Rapids)

Moïse Bombito face à Julian Alvarez lors de Canada – Argentine (Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

À la recherche de renforts défensifs, l’OL serait passé à l’action pour Moïse Bombito. Le défenseur canadien évolue en MLS au Colorado Rapids.

Et si le mercato lyonnais était en train de s’activer alors que l’OL doit passer devant la DNCG dans les prochains jours ? En attendant de savoir si toutes les pistes vont déboucher sur quelque chose, le club rhodanien ne semble pas inactif en coulisses. Après Yankuba Minteh (Newcastle) et Thiago Almada (Atlanta United) via Eagle Football, l’OL ciblerait un autre jour de MLS d’après Fabrizio Romano. Les dirigeants auraient entamé des discussions pour signer le défenseur de 24 ans Moïse Bombito. Une première offre aurait d’ailleurs déjà été envoyée au Colorado Rapids, club dans lequel évolue le Canadien depuis 2022 et sa draft.

Capable de jouer à tous les postes défensifs

À la recherche de renforts défensifs, l’OL aurait d’ailleurs déjà trouvé un accord avec le joueur pour une venue entre Rhône et Saône. Même si une fois de plus, la tentation d’un passage par Botafogo est vue comme une possibilité selon le journaliste italien. Quoi qu’il en soit, à 24 ans, Bombito est international canadien et dispute actuellement la Copa América avec son pays. Il était titulaire lors du match d'ouverture perdu contre l'Argentine. Bien que droitier, le natif de Montréal peut occuper l’ensemble des postes défensifs, ayant notamment dépanné comme latéral gauche durant certains matchs du Colorado Rapids en 2022-2023.