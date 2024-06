Eagle Football Group et Atlanta United ont entamé des discussions pour Thiago Almada mais ce ne sera certainement pas pour l’OL. Du moins dans un premier temps. La presse brésilienne annonce en effet un accord personnel entre Botafogo et le milieu argentin.

Va-t’on une nouvelle fois vivre un tour de passe-passe de la part de John Textor et Eagle Football Group ? Rien n’est encore officiel mais le chemin semble en prendre la direction dans le dossier Thiago Almada. Le milieu de terrain argentin est une cible affichée de l’homme d’affaires américain et ce dernier aurait déjà commencé les négociations avec Atlanta United pour convaincre la franchise de lâcher sa star. Enfin le grand saut vers l’Europe pour le champion du monde 2022 après plusieurs saisons de rumeurs ? Peut-être bien que non puisque l’OL (ou Crystal Palace) ne serait pas la destination finale d’Almada. Du moins pas dans les semaines et mois à venir. Ces dernières heures, la presse brésilienne a confirmé l’intérêt d’Eagle pour le milieu de poche mais va plus loin.

Botafogo, club tremplin d'Eagle pour les Sud-Américains ?

Un accord salarial et sur la durée du contrat aurait déjà été trouvé entre Botafogo et Thiago Almada qui débarquerait donc dans le championnat brésilien. Il reste encore aux deux clubs à trouver un terrain d’entente mais ce serait avant tout à Rio de Janeiro que l’international argentin poserait ses valises. Pour combien de temps ? C’est la grande question qui se pose dans l’environnement carioca, conscient que Botafogo ne représente qu’une simple étape dans le parcours de Thiago Almada au sein d’Eagle Football. Avec Luiz Henrique, cela ferait le deuxième joueur à se laisser séduire par la perspective d’un tremplin au Brésil avant de rejoindre l’un des autres clubs du groupe, et plus particulièrement l’OL.