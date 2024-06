L’OL affrontera le Torino et Tirol pour la première fois

Les 19 et 31 juillet, l’OL affrontera le WSG Tirol et Torino en match amical. Les trois formations ne se sont jamais rencontrées avant ces rendez-vous.

En matière de clubs italiens, l’OL en connait un rayon. Grâce à ses épopées européennes, le club lyonnais a souvent croisé la route de ses voisins transalpins. Il y a connu des exploits comme face à la Lazio en 1995 ou l’Inter Milan en 2003, mais aussi des désillusions avec les éliminations en Ligue des champions contre l’AC Milan ou l’AS Roma. Le 31 juillet prochain, il n’y aura aucun enjeu sportif, si ce n’est celui de se jauger à deux semaines de la reprise du championnat. Pour ce faire, le groupe de Pierre Sage affrontera le Torino FC au stade Pierre Rajon de Bourgoin.

1er test contre une formation du top 5 européen

Après des formations plus qu’abordables pour commencer la préparation avec Chassieu (N3) et le WSG Tirol et une autre formation autrichienne, l’OL montera d’un cran avec le 9e de Serie A. La venue des coéquipiers d’Adrien Tameze (ex Nice) dans l’Isère sera une grande première puisque l’OL et le Torino ne se sont jamais rencontrés dans leur histoire officielle, à la différence du voisin de la Juventus. Cette première sera anecdotique au niveau du résultat, mais c’est une équipe de plus qui se rajoutera au palmarès des adversaires rencontrés pour le club lyonnais.