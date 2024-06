Dans le viseur de l’OL, Yankuba Minteh attise les convoitises. L’ailier de Newcastle devrait quitter les Magpies et est déjà tombé d’accord avec un de ses courtisans.

Cette semaine, l’OL a un rendez-vous des plus importants. Après avoir repoussé son passage prévu à la mi-juin, le club lyonnais doit passer devant la DNCG et détailler son dossier afin de satisfaire à toutes les demandes du gendarme financier. Cette étape est cruciale, comme on a pu le voir la saison dernière, et va dicter la suite du mercato rhodanien. À l’heure actuelle, les dossiers sont en stand-by avec la DNCG mais les dirigeants auraient déjà commencé à avancer leurs pions sur une piste en Premier League. En effet, une offre aurait été faite à Newcastle pour la venue de l’ailier gambien Yankuba Minteh. Ce dernier sort d’un exercice réussi à Feyenoord où il était prêté.

L'OL prêt à casser sa tirelire ?

Seulement, la partie ne s’annonce pas aisée pour l’OL qui doit faire face à la concurrence de clubs anglais comme Everton. Les Toffees sembleraient d’ailleurs tenir la corde, mais une chose est sûre : Minteh ne sera pas retenu par Newcastle. L’agent du joueur a confirmé à Chronicle Live que les Magpies "sont ouverts à un départ s’ils reçoivent une belle offre. De notre côté, si Newcastle veut vendre et que nous trouvons un projet sportif séduisant, nous allons regarder." Sans en dévoiler les noms, Bakary Bojang a déclaré "être en discussions avec plusieurs clubs. Nous avons même un accord avec l’un d’eux. Désormais, cela est entre les mains de Newcastle." L’OL est-il ce fameux club ? Dans la soirée de dimanche, la presse anglaise faisait état d’une offre conséquente lyonnaise. Alors qui sait…