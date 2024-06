Mercato : l’OL prêt à griller la politesse aux Anglais pour Minteh ?

Dans l’attente de son passage devant la DNCG, l’OL continue d’avancer ses pions sur certains dossiers. L’un d’eux mènerait à Yankuba Minteh, ailier gambien prêté par Newcastle à Feyenoord la saison dernière.

Pour le moment, c’est le calme plat dans le mercato estival de l’OL. Que ce soit dans le sens des arrivées comme celui des départs. Mathieu Patouillet a bien été prêté une seconde fois à Sochaux et Henrique n’a pas été prolongé, mais pas de mouvements majeurs à l’instant T. Le recrutement lyonnais reste pour le moment soumis au passage devant la DNCG et donc à la décision du gendarme financier. Toutefois, les dirigeants de l’OL ne restent pas les bras croisés et tentent d’avancer tant bien que mal leurs pions sur plusieurs dossiers. L’un d’eux aurait pour nom Yankuba Minteh d’après le journaliste italien Fabrizio Romano et L’Équipe.

Pisté également par Everton et Brighton

Le jeune Gambien évolue au poste d’ailier et sort d’une saison réussie en Eredivise. Appartenant à Newcastle, Minteh a passé l'exercice précédent à Feyenoord et a terminé l’exercice avec 11 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ces belles performances auraient donc attiré l’attention de l’OL, qui aurait fait une offre à Newcastle, mais aussi de clubs de Premier League comme Everton et Brighton. À 19 ans, Yankuba Minteh n’est pas forcément un renfort d’expérience et pose la question d’une venue pour compléter le secteur offensif ou remplacer un possible départ sur les ailes.