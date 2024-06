Endler (OL) explique les raisons de sa retraite avec le Chili

Un peu à la surprise générale, Christiane Endler avait annoncé sa retraite internationale avec le Chili en novembre dernier. Plusieurs mois après, la gardienne de l'OL a expliqué les raisons de ce choix.

On a beau avoir eu 104 sélections au compteur, avoir disputé plusieurs Coupes du monde et être une vraie légende de son sport dans son pays, on peut être vu comme une traîtresse. C’est ce qui est arrivé à Christiane Endler en novembre dernier. Ayant aidé le Chili à se qualifier pour la finale des Jeux Panaméricains, la gardienne avait dans le même temps indiqué son retrait de la sélection. Une décision choc et surprise au moment de rentrer à Lyon et qui n’est pas passée auprès de certains Chiliens.

Quelques mois après cette annonce, la gardienne de l’OL s’est enfin expliquée sur son choix. "Quand j'ai décidé de prendre ma retraite, on ne parla que du fait que j'étais une traitresse, que j'abandonnais le groupe, a déclaré Endler sur CNN Chile. Mais personne ne se demanda pourquoi je l'avais fait."

"Simplement obtenir les bases avec des douches chaudes"

Certains membres de la fédération chilienne ont mis en avant une pression de l’OL et de Sonia Bompastor. Cependant, Christiane Endler a tordu le cou à ces insinuations. À bientôt 33 ans, elle a avant tout tourné le dos à la sélection en raison des changements incessants dans l’institution et surtout du manque de développement du foot féminin au Chili. "Ce fut une accumulation de nombreuses années à tenter de changer la situation. Une personne change et on revient sur tout ce qui avait avancé. Il y a évidemment une usure physique et psychologique. Il arrive un moment où il faut privilégier sa santé et son bien-être".

Appelant la Fédération à mettre des gens compétents à des postes clés, Christiane Endler demande simplement "d’obtenir la base : avoir des douches avec de l'eau chaude, des toilettes disponibles, une salle de sport sans tapis plein de champignons."