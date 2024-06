Sur le départ du FC Metz, Georges Mikautadze devrait voir des prétendants se bousculer au portillon dans les semaine à venir. L’attaquant, suivi par l’OL, a encore marqué avec la Géorgie samedi à l’Euro 2024.

Avec un Euro au programme, certains dossiers allaient logiquement se retrouver stand-by en attendant la fin du tournoi. C’est un peu la stratégie adoptée par le FC Metz avec George Mikautadze. Le meilleur buteur messin de la saison dernière n’a pas eu besoin de l’Euro pour avoir des courtisans mais la compétition européenne pourrait en ajouter quelques uns supplémentaires pour le grand bonheur de Metz. Avant l’Euro, l’OL faisait partie des prétendants sérieux pour attirer un ancien de la maison durant l’été. Seulement, le Géorgien a assuré ne pas encore avoir pris sa décision et le début de l’aventure en Allemagne avec sa sélection a mis le mercato au second plan.

Co-meilleur buteur du tournoi après deux matchs

Toutefois, les deux premiers matchs de la Géorgie ont certainement permis à la cote de Mikautadze de grimper encore un peu plus. Auteur du premier but de son pays dans un Euro contre le Portugal, l’attaquant a remis ça samedi face à la République tchèque (1-1). En transformant son penalty, l’ancien de l’AS Saint-Priest a rejoint Jamal Musiala en tête des meilleurs buteurs de l’Euro 2024. De son côté, le FC Metz doit se frotter les mains, se disant sûrement qu’il va pouvoir faire monter les enchères et gratter quelques millions d’euros de plus. Pas forcément une bonne nouvelle pour l'OL.