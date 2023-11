OL : Endler prend sa retraite internationale avec le Chili

Christiane Endler, gardienne de l’OL, avec le Chili (Photo by JUAN BARRETO / AFP)

À l’issue du match contre les U19 des États-Unis mardi soir, Christiane Endler a annoncé la fin de son aventure avec le Chili. La gardienne va désormais être totalement concentrée sur l’OL.

Après Dzsenifer Marozsan au printemps dernier, une autre joueuse de l’OL a choisi de mettre un terme à sa carrière internationale pour se concentrer à 100% sur sa vie en club. Mardi soir, Christiane Endler a informé à la surprise quasi générale la fin de son aventure avec la sélection du Chili. Titulaire dans les buts chiliens dans la nuit de mardi à mercredi en demi-finale des Jeux Panaméricains comme les U19 des États-Unis (2-1), la gardienne a profité de la qualification pour la finale pour annoncer sa retraite internationale. "Il n'y a pas de meilleure façon de se retirer que de gagner une médaille. Je pense qu'il est temps de donner aux jeunes joueuses qui montent en grade une chance de se montrer, de faire carrière, de représenter le Chili et de ressentir ce qu'elles ressentent sur le terrain."

Prenant l’avion pour rentrer à Lyon dans les prochaines heures pour préparer le déplacement au Paris FC, Christiane Endler n’allait de toute manière pas disputer la finale contre le Mexique. Néanmoins, son compteur de sélections n’évoluera plus à l’avenir et restera désormais bloqué à 104 capes. Un record au sein des féminines du Chili et qui va laisser un grand vide. Du côté de l’OL, Sonia Bompastor risque d’accueillir cette nouvelle avec le sourire, les longs trajets jusqu’au Chili ayant souvent été une contrainte pour les Fenottes à chaque trêve internationale.