Bien qu’en ITT, Grosso a assisté à l’entraînement de l’OL mardi

S’étant vu ordonner 30 jours d’ITT, Fabio Grosso n’était pas en état pour diriger l’entraînement mardi. Néanmoins, l’entraîneur de l’OL était bien présent à Décines pour la première séance de ses joueurs.

Un acte fondateur pour le groupe lyonnais ? C’est la question qui se pose dans l’environnement autour de l’OL depuis les incidents survenus dimanche à Marseille. Alors qu’on le disait en rupture avec Fabio Grosso, le vestiaire lyonnais a-t-il trouvé dans ces évènements tragiques une force collective pour remonter la pente ? Certains le pensent, mais seule une victoire dimanche (13h) contre le FC Metz pourra acter cette prise de conscience. Quoi qu’il en soit, les mésaventures de Fabio Grosso ont touché les joueurs qui n’ont vu l’étendue des dégâts sur leur coach qu’au moment de la descente du bus comme décrit par Jake O’Brien.

Sera-t-il présent contre Metz ?

Avec douze points de suture et proche de perdre un œil, l’entraîneur italien n’est pas passé loin du pire à Marseille et a malgré tout fait preuve de philosophie mardi soir dans un message sur ses réseaux sociaux. "Ce qui s'est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie, et cela l'a certainement été pour le sport et tous ceux qui l’aiment. Je souhaite de tout cœur que cela puisse être une leçon pour NOTRE avenir."

Ayant reçu 30 jours d’ITT lundi après avoir consulté le médecin du club, Fabio Grosso n’a pas dirigé la séance de mardi, la première de la semaine. Ce qui ne l’a pas empêché d’être présent à Décines. Raffaelle Longo, remis des séquelles dominicales, a donné de la voix l’entraînement sous le regard bandé de son compatriote qui montre encore une fois l’exemple. Sera-t-il présent sur le banc contre Metz ? Les 30 jours d’ITT ne l’en empêchent pas, mais la décision reviendra avant tout à l’Italien et à un feu vert médical.