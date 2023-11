Ernest Nuamah lors de Mexique – Ghana (Photo by Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ce mercredi, la CAF a dévoilé les noms des principaux joueurs retenus dans les catégories individuelles. Ernest Nuamah (OL) fait partie des nommés pour le titre de meilleur jeune joueur.

En mettant 25 millions d’euros sur la table via Molenbeek, John Textor a voulu frapper un grand coup avec Ernest Nuamah. Ciblé par les plus grands d’Europe, l’ailier ghanéen a donc quitté le Danemark, fait un crochet par la Belgique pour arriver en prêt à l’OL en fin de mercato estival. Ayant débloqué son compteur but contre Lorient il y a un peu plus de trois semaines, Nuamah paie malgré tout la situation sportive à Lyon et n’a pas encore pu donner totalement la pleine mesure de son talent. Pour ses 20 ans, qu’il fête en ce 1er novembre 2023, le Ghanéen a eu un joli cadeau d’anniversaire.

Ce mercredi, la Confédération Africaine de Football a dévoilé les différents joueurs nommés pour les trophées de l’année de la CAF. Pour le titre de meilleur jeune joueur africain, Ernest Nuamah fait partie des dix nommés et est le seul représentant ghanéen quand le Sénégal place par exemple quatre joueurs.

Les nommés pour l’Award du meilleur jeune :

Dango OUATTARA

Souleymane ALIO

Ernest NUAMAH

Abdessamad EZZALZOULI

Bilal EL KHANNOUSS

Gift ORBAN

Lamine CAMARA

Papa Amadou DIALLO

Pape DIOP

Amara DIOUF