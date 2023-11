OL : les Bad Gones ont apporté leur soutien à Grosso

Deux jours après les incidents en marge d'OM - OL, les Bad Gones ont apporté leur soutien à Fabio Grosso. Une banderole avait été déployée au centre d’entraînement mardi.

Dans son malheur, Fabio Grosso a pu compter sur de nombreuses marques de soutien. Que ce soit dès dimanche avec notamment les pensées de Pablo Longoria, président de l’OM et qu’il connait bien, que depuis quarante-huit heures. Il faut dire que l’entraîneur de l’OL, déjà peu épargné au niveau sportif depuis son arrivée, n’est pas passé loin du pire avec cette vitre du bus partant en éclat. Douze points de suture et pas loin de perdre son œil gauche comme l’ont attesté des photos qui font toujours aussi froid dans le dos même trois jours après. Présent mardi au centre d’entraînement, Fabio Grosso n’a pas dirigé cette première séance de la semaine et devrait en faire de même pour les jours qui suivent.

Néanmoins, en franchissant le portail du centre à Décines, l’Italien a certainement dû accueillir avec un sourire les mots accrochés à l’entrée. Une large banderole avait été déployée par les supporters lyonnais membre du groupe des Bad Gones. Un message simple et qui tenait en trois mots : "Bon rétablissement Fabio". À l’heure où une poignée d’individus mettent à mal l’image du club et des supporters lyonnais depuis dimanche soir, l’unité est de mise à l’OL. De quoi espérer des jours meilleurs, et ce, dès dimanche contre le FC Metz ?