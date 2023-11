OL féminin : les derniers résultats internationaux des Fenottes

Damaris Egurrola avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après dix jours de trêve internationale, les joueuses de l’OL vont faire leur retour à l’entraînement ces prochains jours. Certaines disputaient un dernier match mardi avec leur sélection.

Après une semaine à ne compter que quatre joueuses dans ses rangs, Sonia Bompastor va pouvoir retrouver des forces vives au compte-goutte. Certaines devraient être de retour ce mercredi quand d’autres ayant joué mardi soir ne seront attendues que jeudi. Malgré tout, le temps presse pour l’OL qui n’a que deux jours pour véritablement préparer le déplacement en Île-de-France pour le choc contre le Paris FC. La programmation (dimanche, 21h) entre le leader et son dauphin fait logiquement grincer des dents, mais à Décines, l’heure n’est pas à s’apitoyer sur son sort. En attendant que toutes les joueuses fassent leur retour, certains Fenottes disputaient leur dernier match de la trêve d’octobre mardi.

Cela a débuté avec l’équipe de France U19 et son contingent de Lyonnaises. Déjà qualifiées pour le tour suivant des qualifications pour l’Euro, les Bleuettes ont signé un sans-faute en battant l’Italie 2-0. Déjà à son avantage lors des deux premiers matchs, Liana Joseph a terminé ce rassemblement avec un nouveau but à l’heure de jeu. Avec six joueuses de l’OL au coup d’envoi, la France termine première de sa poule. En tête, les Pays-Bas le sont également dans le groupe de la Ligue des Nations.

Damaris décisive avec les Pays-Bas

Mardi, les Bataves se sont imposées sur la plus petite des marges (1-0) mais cela a été suffisant pour prendre le meilleur sur l’Ecosse. Si Daniëlle van de Donk a commencé la rencontre à Glasgow, c’est bien Damaris qui s’est mise en évidence. Entrée à la demi-heure de jeu, elle s’est montrée décisive avec la passe pour Brugts sur l’unique but de la rencontre. En Ligue des Nations toujours, Sara Däbritz s’est, elle, contentée de neuf minutes dans la victoire de l’Allemagne en Islande (0-2).

Enfin, après une défaite pour commencer, le Canada de Vanessa Gilles a pris sa revanche sur le Brésil (2-0). De nouveau titulaire, la défenseuse de l’OL a joué toute la rencontre et n’est pas attendue entre Rhône et Saône avant jeudi.