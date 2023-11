Entraîneur du RWD Molenbeek depuis trois mois désormais, Claudio Caçapa aimerait faire un beau parcours en Coupe de Belgique. Afin de revivre les émotions vécues en 2001 avec la Coupe de la Ligue gagnée avec l’OL.

Trois victoires, quatre nuls et cinq défaites. Avec 13 points inscrits en douze matchs, Claudio Caçapa réussit pour le moment à maintenir le RWD Molenbeek au-dessus de la zone de relégation. Mais, sans victoire depuis six matchs (3N, 3D), le club belge s’en rapproche dangereusement et n’a plus qu’un point d’avance. En attendant de se focaliser sur la 13e journée de Jupiler League, le RWDM a un match de coupe à jouer ce mercredi 1er novembre. Les coéquipiers de Florent Sanchez sont opposés à l'Olympic Charleroi, 12e de National. Sur le papier, la partie semble plus qu'abordable pour Molenbeek mais Caçapa ne veut pas tomber dans le piège avec cet "objectif qui reste de gagner" malgré une formation qui sera remaniée.

"Je me rappelle encore cette finale contre Monaco"

Dans le dur en championnat, le club belge compte sur la Coupe de Belgique pour se redonner du baume au cœur. Même si cela n’a pas été un objectif fixé par John Textor, Claudio Caçapa aimerait bien vivre une épopée, afin de se rappeler des bons souvenirs et notamment cette Coupe de la Ligue en 2001 avec l’OL. "C'est l'un de mes plus beaux souvenirs. C'était mon premier titre. Plus de 20 ans plus tard, je me rappelle encore ce match, a-t-il avoué dans des propos rapportés par la Dernière Heure. C'est quelque chose que j'ai envie de revivre. C'est aussi pour ça que j'aimerais qu'on aille le plus loin possible dans cette compétition."

À la différence d’il y a 22 ans, il ne pourra pas délaisser sa position sur le banc pour s’infiltrer dans les défenses adverses et marquer le but vainqueur.