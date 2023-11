Michele Kang propriétaire du Washington Spirit et de l’OL (Photo by Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Future patronne de l’OL féminin, Michele Kang a pour ambition le développement d’une structure mondiale multiclubs. En attendant d’autres investissements, l’OL et Washington Spirit feront partie de Kyniska sports.

Elle est présente au conseil d’administration de l’OL Groupe depuis début septembre, mais Michele Kang attend toujours d’être la vraie patronne de la section féminin lyonnaise. Elle se comporte déjà comme tel puisqu’elle a notamment pris place aux côtés de Sonia Bompastor et Camille Abily sur la photo officielle, mais officiellement rien n’est acté. Face au conflit d’intérêt qu’il pourrait y avoir avec Washington, l’OL Reign doit être vendu et ce n’est toujours pas le cas même si la cession doit intervenir d’ici à la fin de l’année. En attendant ce dénouement qui devrait débloquer pas mal de chose, on en sait quand même un peu plus sur la structure mondiale multiclubs qu’a créé Michele Kang et qui a pour but de s’étendre.

Avec les Fenottes et le Washington Spirit, l’Américaine possède(ra) déjà deux clubs qui intègreront la structure nommée Kyniska sports comme dévoilé dans le document d'enregistrement universel de l'exercice 2022/23 mardi. Cette structure détiendra 100% de la branche féminine du club lyonnais et 79,94% de la franchise américaine, mais la holding en elle-même sera la propriété de Kang à 52%. Les 48% seront pour le club lyonnais via sa SASU (Société par actions simplifiée à associé unique) à 36,1% et l’OL Association (11,9%).