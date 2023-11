OM - OL : O’Brien revient sur le caillassage du bus lyonnais

Jake O’Brien lors d’OL – Clermont (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Présent à l’intérieur du bus dimanche, Jake O’Brien a raconté le trajet menant au Vélodrome. Le défenseur de l’OL a confirmé que certains joueurs avaient la volonté de jouer au moment des incidents avant de faire machine arrière en voyant l’état physique de Fabio Grosso.

Depuis dimanche soir, ils sont peu de joueurs à avoir pris la parole concernant les incidents survenus sur le trajet jusqu’au Vélodrome. Jeffinho a bien écrit que "footballeur devenait un métier dangereux" tandis que Dejan Lovren a condamné les agissements. Mais ce fut à peu près tout dans les rangs lyonnais avant cette prise de parole de Jake O’Brien pour The Athletic. Le défenseur irlandais est revenu sur le trajet en bus et a décrit l’ambiance à l’intérieur avec les joueurs.

Présent à l’arrière du véhicule, O’Brien avance que "la plupart d'entre nous avaient leurs écouteurs sur les oreilles et écoutaient de la musique, puis tout d'un coup, il y a eu une grosse détonation." Choqués par le bruit, les joueurs de l’OL ont ensuite vu "des centaines de supporters marseillais et des objets ont été tirés par les fenêtres. Certains d'entre eux portaient des cagoules. Les policiers qui nous escortaient ne pouvaient pas faire grand-chose, ils étaient devant (le bus) et les tirs venaient de côté. Il fallait juste se couvrir la tête jusqu'à ce qu'on arrive au stade."

"Nous avons vu en descendant du bus qu'il y avait des blessés"

Malgré une vitre cassée et de nombreux projectiles, le bus de l’OL est arrivé tant bien que mal dans les entrailles du stade Vélodrome. Forcément sonnés par ce qu’ils venaient de voir, Jake O’Brien confirme pourtant que certains avaient "hâte d'aller sur le terrain et de leur montrer ce que nous valons". Seulement, tout ce joli monde a rapidement fait machine arrière car "dans le bus, nous ne savions pas que les coachs avaient été blessés, car nous étions tous allongés. Et nous avons réalisé en descendant qu'il y avait des blessés graves, en particulier notre manager."

Face au visage ensanglanté de Fabio Grosso, la décision a donc été prise de ne pas jouer avant que les joueurs lyonnais aient échos de l’attaque des bus de supporters. Aller les applaudir sous les coups de 22h30 dimanche a été une façon de les remercier car "ils ont été plus touchés que nous."