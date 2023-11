L’OL face à ce fléau du racisme en tribunes

Depuis dimanche, les gestes plus que déplacés de certains individus en parcage ont presque passé au second plan les incidents contre le bus de l’OL. Cheval de bataille de l’OL depuis plusieurs années, le racisme dans les tribunes lyonnaises reste un fléau difficile à éradiquer.

Dimanche soir, l’OL aurait dû passer pour une victime. Victime du manque d’intelligence de certains individus préférant gâcher le bonheur de plusieurs dizaines de milliers de personnes pour un simple jet de pierre (ou autres) et la satisfaction de ce geste. Seulement, ces faits plus que condamnables donnent l’impression de tranquillement passer au second plan. La raison ? Le comportement tout aussi douteux de certains "supporters" présents dans le parcage visiteurs du stade Vélodrome dimanche soir.

Quand cet OM - OL devait être une fête avec le retour en masse des Lyonnais dans les tribunes marseillaises, ce fut un festival de bêtises avec comme point d’orgue ces imitations de singe ou saluts nazis venus du parcage. Aujourd’hui, sur la place publique, il est tout autant question de l’attaque des bus que de ces gestes. C’est tout à fait logique, car de tels comportements n’ont pas leur place dans un stade ni même dans la société. Mais en l’espace d’une heure dimanche, l’OL est quasiment passé de victime à coupable.

Des incidents bien plus nombreux à l'extérieur qu'au Parc OL

Ce fléau, le club lyonnais le vit depuis des dizaines d’années. Il n’est pas nouveau, mais semble avoir trouvé une résonance bien plus importante ces dernières années. Est-ce le climat sociétal qui pousse à voir de plus en plus d’actes racistes dans les tribunes ? Peut-être bien, mais ce n'est pas une excuse. Ce mal ne concerne pas seulement l’OL puisque des actes similaires ont été aperçus ailleurs en France. Cependant, le club et même la ville de Lyon trainent désormais cette triste réputation et ont du mal à s’en défaire. Au sein du club, la volonté est clairement d’éradiquer ce racisme dans les tribunes et de sanctionner lourdement ces individus qui se disent supporters "mais qui n’ont très clairement pas les mêmes valeurs que l’OL et même de la ville de Lyon."

Cette dernière qui reste historiquement l’un des fiefs de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale mais aussi l'un des QG de la milice allemande, porte encore aujourd'hui ce fardeau nazi et se retrouve aujourd’hui à la merci de groupes identitaires qui font plus de mal qu’autre chose, que ce soit dans les rues lyonnaises avec des bagarres entre bandes antifas et mouvements identitaires qu’à Décines la saison dernière quand un supporter marseillais noir a été pris à partie autour du stade. "Il y a toujours eu du racisme dans les tribunes lyonnaises, il ne faut pas se cacher, nous a répondu un ancien encarté du Virage Sud qui a préféré garder l’anonymat. Mais il ne faut pas généraliser non plus. Dimanche, ce ne devait être qu'une dizaine sur 600. Malheureusement, certains prennent désormais le football comme une excuse pour se lâcher."

"Comment expliquer que le groupe Mezza soit présent à Reims et Marseille ?"

Dès lundi, l’OL nous a fait part de sa volonté de condamner ceux qui devaient l’être après ces gestes ayant fait le tour des réseaux sociaux. À l’heure actuelle, les images captées à droite, à gauche n’ont pas forcément eu le résultat escompté, en attendant celles des vidéosurveillances du Vélodrome qui se font encore attendre. Une plainte a également été déposée pour "actes racistes". De leur côté, les Lyon 1950 ont condamné ces faits au sein du parcage et assurent vouloir faire le ménage dans le groupe du Virage Sud si certains sont désignés comme coupable. Un acte louable mais "sera-t-il vraiment accompagné de faits ?", se questionne le supporter interrogé qui connait que trop bien les dérives qu’il peut y avoir en tribunes, que ce soit à Lyon ou ailleurs. "Il n’y a qu’à voir la présence du groupe Mezza (groupuscule de l’extrême droite radicale) à Reims et à Marseille pour voir qu’il y a un problème dans cette répression."

Ces gestes répréhensibles semblent être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, que ce soit au sein du club que chez les autres fans de l’OL. Ces derniers en ont finalement marre d’être décrits comme "racistes" à cause d’une tranche minoritaire comme Mezza qui est interdite de stade à Décines. À l’heure où le club pourrait se retrouver condamné sportivement à cause de ces gestes, l’OL appelle les autorités à voir les moyens mis en œuvre pour identifier les fauteurs de trouble à être revus, notamment à l'extérieur.

Comme à Reims, c'est avant tout hors des bases que les incidents sont plus nombreux avec une mainmise de l'OL sur le contrôle bien moins importante qu'au Parc OL. Car, malgré toute la bonne volonté, ce fléau persiste et les identifications d’individus, assez malins pour ne pas le faire à visage découvert, toujours plus compliquées. Quand le football doit être une fête, il est aujourd’hui otage d’une minorité, notamment à l’OL. Et c’est toute la beauté du sport faite de partage, de différence qui est remise en cause.