Annoncé proche de rejoindre Everton, Yankuba Minteh pourrait finalement changer de destination. L’Olympique lyonnais pousserait pour obtenir un accord avec l'ailier et son club, Newcastle United.

Alors qu’il avait donné sa préférence à la Premier League, Yankuba Minteh pourrait bien ne pas voir son vœu exaucé. Selon SkySports, il est désormais peu probable que l’attaquant gambien rejoigne Everton, alors que Newcastle aurait laissé tomber la piste Calvert-Lewin. Si les deux dossiers sont indépendants, cela resterait un retournement de situation en la faveur de l’OL. En effet, l’homme de 19 ans intéresse fortement le club lyonnais. D’ailleurs, les dirigeants rhodaniens auraient formulé une offre à Newcastle United, dont le montant n’a pas filtré. Toutefois, le média anglais évoque une offre sérieuse de la part des Lyonnais.

Un transfert exécuté rapidement

De plus, selon Fabrizio Romano, le dernier septième de Premier League aimerait que le départ de Yankuba Minteh se réalise rapidement. Dans l’idéal, le club de Darren Eales souhaiterait même boucler la transaction dans la semaine. De son côté, l’Olympique lyonnais ferait pression pour convaincre le gaucher prêté au Feyenoord Rotterdam la saison écoulée. Le journaliste italien indique également que la formation de John Textor travaille sur un accord avec l’équipe anglaise. À noter que le bord de l'OL passera devant la DNCG durant les prochains jours. Une donnée probablement importante, surtout quand on sait que l’équipe de Bruno Guimarães veut se séparer de son prospect le plus rapidement possible.