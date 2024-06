Nicolas Tagliafico lors d’Argentine – Canada (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Tenante du titre, l’Argentine n’a pas manqué ses débuts en Copa América contre le Canada. Un succès 2-0, mais seulement trois minutes de jeu pour Nicolas Tagliafico.

En tant que tenante du titre, l’Argentine a eu les honneurs de lancer la Copa América jeudi soir du côté d’Atlanta. Délocalisé aux États-Unis pour cette édition, le championnat des nations sud-américaines s’est ouvert sur un succès de l’Albiceleste contre le Canada (2-0). Devant plus de 70 000 spectateurs, Lionel Messi et ses compatriotes ont pris le meilleur sur ceux de Jonathan David (Lille). L’octuple vainqueur du Ballon d’Or n’a pas trouvé la faille en Géorgie, mais s’est montré décisif en délivrant une passe décisive pour Lautaro Martinez à la 88e minute. Le but de l’Intériste a scellé la victoire argentine après l’ouverture du score de Julian Alvarez (49e).

Des miettes pour le latéral lyonnais

Pour ce match d’ouverture, Nicolas Tagliafico a une nouvelle fois commencé sur le banc. Devancé dans la hiérarchie du latéral gauche par Marcos Acuna, le joueur de l’OL a dû se contenter de miettes à Atlanta. Une fois le break fait dans cette fin de match contre le Canada, Lionel Scaloni a choisi de faire entrer Tagliafico pour les dernières minutes. Le Lyonnais a pu participer à la fête, mais à l’image des matchs de préparation pour cette Copa América, il ne part pas favori dans l’esprit de son sélectionneur. Prochain rendez-vous pour l’Argentine dans la nuit du 25 au 26 juin (3h du matin, heure française) contre le Chili.