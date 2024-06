OL : Bréchet et Da Fonseca rejoignent Genesio à Lille

Pour le rejoindre à Lille, Bruno Genesio a attiré deux membres du staff de Pierre Sage : Jérémie Bréchet (adjoint) et Antonin Da Fonseca (préparateur physique).

Nouvel entraîneur du LOSC depuis le 5 juin, Bruno Genesio n'a pas perdu de temps pour constituer son staff. Selon les informations de l'Equipe, Jérémie Bréchet (adjoint) et Antonin Da Fonseca (préparateur physique) vont rejoindre l'ex-entraîneur de l'Olympique lyonnais. Tous deux faisaient partie du staff de Pierre Sage. Jérémie Bréchet vient d'obtenir il y a quelques jours son BEFF (brevet d'entraîneur formateur de football). Selon nos informations, Jérémie Bréchet a même été reçu il y a quelques semaines par Vincent Ponsot pour prendre la tête de l'OL féminin. L'ancien défenseur a refusé le poste.

Bréchet a été sondé pour remplacer Bompastor

Ces deux additions au staff de Bruno Genesio font sens, puisque l'entraîneur du LOSC est allé chercher deux hommes qu'il connaît bien. Pierre Sage avait loué les qualités de Bréchet en tant qu'adjoint en décembre. "ll agit sur les joueurs, les associations de joueurs, quand moi, je suis plutôt dans la logique globale de l'équipe et du groupe", avait déclaré l'entraîneur de l'OL. Avant d'ajouter : "Il se fait le relais des détails, le relais des associations et il a un impact très fort sur les joueurs. En plus, je pense qu'il est complètement légitime pour faire cette chose-là". L'OL va remplacer Bréchet et Da Fonseca avant la reprise par des techniciens choisis par Sage, "en collaboration avec le département football de l'OL" toujours selon L'Equipe.