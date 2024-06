OL - Mercato : un point, à l'instant T, sur les dernières rumeurs

Moins d'une semaine après le début du mercato, les rumeurs ont commencé à se propager. La rédaction d'Olympique-et-Lyonnais fait le point.

Avec une bonne fin de saison 2023-2024, et une qualification pour la Ligue Europa, l'effectif de l'OL va sûrement être bien différent pour la saison à venir. Tout d'abord dans le sens des arrivées. Dans ce mercato, le dossier le plus concret est celui de Jesper Lindstrøm. La Gazzetta dello Sport a confirmé l'intérêt du club pour le joueur de Naples. L'option privilégiée serait un prêt. Cependant, l'OM est également sur le dossier et serait apprécié par le futur entraîneur Roberto De Zerbi.

Abner (Betis Séville) devrait rejoindre l'Olympique lyonnais au mois de juillet. Le montant du transfert est de 8 millions d'euros. Dimitrios Giannoulis, de Norwich City, serait également une piste. Il sera libre de tout contrat à la fin du mois, ce qui peut être intéressant pour l'OL.

Dans le sens des départs

Pour les départs, les rumeurs sont moins concrètes. Après le transfert de Skelly Alvero au Werder Brême, la fin de contrat d'Henrique, plusieurs joueurs pourraient partir. L'un des noms cités est Jake O'Brien. Acheté 1 million d'euros, l'Irlandais a réalisé une belle saison et serait courtisé par plusieurs équipes à l'étranger (Dortmund, West Ham). Il faudra voir la réponse du club si une grosse somme est proposée. Difficile également de voir Tagliafico rester. L'Argentin est en fin de contrat en juin 2025, et l'AS Rome serait sur le coup.

Selon nos informations, Clinton Mata attire l'intérêt de plusieurs équipes d'Arabie saoudite. Les supporters du club l'apprécient, et l'Angolais est toujours sous contrat jusqu'en juin 2026. Également courtisé en Arabie saoudite, Alexandre Lacazette réfléchirait encore à son avenir. Le capitaine de l'OL est en fin de contrat en juin 2025, tout comme Rayan Cherki. Un club saoudien serait d'ailleurs intéressé par Anthony Lopes, qui devrait laisser sa place à Lucas Perri dans les cages.

Il faudra également voir si l'OL lève l'option d'achat d'Orel Mangala, qui a été bien gêné par les blessures. La tendance est également à un départ pour Dejan Lovren, l'un des salaires les plus importants du club. Le Dinamo Zagreb aurait un oeil sur le défenseur croate.