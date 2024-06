OL - Mercato : Dejan Lovren, l'heure du départ ?

Jonathan David face à Dejan Lovren lors d’OL -Lille (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

À son retour en hiver 2023, Dejan Lovren a enchaîné les bonnes performances au sein de la défense de l’OL. Cependant, l’international croate a très peu joué lors de la saison écoulée.

Après avoir passé trois ans à l’OL entre 2010 et 2013, Dejan Lovren est revenu dans le club lyonnais le 2 janvier 2023. Les dirigeants l’avaient recruté à l’époque pour apporter toute son expérience à la défense centrale. Associé à Castello Lukeba, le joueur de 34 ans avait réalisé une très bonne deuxième moitié de saison, notamment en performant dans les duels aériens, aussi bien défensivement qu'offensivement.

Une saison fantôme

Cependant, l’exercice 2023/2024 ne lui a pas beaucoup réussi. En effet, le numéro 5 de l’OL a très peu joué, enchaînant les blessures et les problèmes physiques. Sur les 34 journées de Ligue 1, l’ancien de Liverpool FC a participé à seulement 10 rencontres, la plupart en débutant sur le banc. De plus, les recrutements de Jake O’Brien et de son compatriote Duje Caleta-Car, au dernier mercato estival, ne lui ont pas facilité la tâche.

Un gros salaire pour le club

Sous contrat dans le Rhône jusqu’au 30 juin 2025, le natif de Zenica possède l’un des salaires les plus importants de l’équipe. Une donnée que les dirigeants lyonnais vont forcément regarder cet été, puisque le club devra dégraisser sa masse salariale. Le Dinamo Zagreb avait coché le nom de Lovren dans ses cibles potentielles, à voir si le club croate passera à l’action en formulant une offre lors de l'intersaison.