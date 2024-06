OL - JO : Hervé Renard dévoilera sa pré-liste le 20 juin

Hervé Renard avec Wendie Renard lors d’une conférence de presse (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Le 20 juin, la liste d'Hervé Renard sera dévoilée sur le site internet de la FFF, pour le stage de préparation des JO. Plusieurs joueuses de l'OL sont attendues.

La grande échéance approche. Hervé Renard va communiquer le 20 juin son avant-dernière liste, pour le stage de préparation des Jeux olympiques de Paris 2024 (24 juin). Les joueuses retenues joueront également les deux derniers matchs de qualification à l'Euro 2025 face à la Suède et à la République d'Irlande (12 et 16 juillet).

La liste finale pour les JO sera ramenée à 22 joueuses (dont 4 réservistes) début juillet. Le sélectionneur des Bleues ne s'est pas défilé : la médaille d'or est un rêve pour lui : "Et bien sûr, qui ne rêve pas d'un sacre olympique sur notre territoire avec un soutien qui sera énorme si on va très loin dans la compétition? Donc on a tout en entre nos mains" a t-il déclaré en avril.

Les joueuses lyonnaises qui pourraient être dans la pré-liste