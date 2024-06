Jérémie Bréchet, l'un des adjoints de Pierre Sage, a décroché son BEFF (brevet d'entraîneur formateur de football). Il peut désormais diriger un centre de formation ou un pôle espoirs fédéral.

Après l'obtention du BEPF (brevet d'entraîneur professionnel de football) de Jean-François Vulliez, c'est au tour de Jérémie Bréchet de recevoir ses honneurs, avec le BEFF. L'ancien entraîneur des U19 de l'OL peut dès à présent entraîner une équipe senior (D2 féminine, ou encore jusqu'en Régional 1). Au total, 19 candidats ont reçu leur BEFF dont 2 membres de l'organigramme de l'Olympique lyonnais : Laurie Dacquigny, et Nicolas Brun.

Pierre Sage a loué ses qualités

Pierre Sage n'a jamais manqué de louer les qualités de son adjoint : "La position de Jérémie est très importante dans notre organisation. C'est une très bonne question, car je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler, et c'est une erreur de ma part. Il agit sur les joueurs, les associations de joueurs, quand moi, je suis plutôt dans la logique globale de l'équipe et du groupe. Il se fait le relais des détails, le relais des associations et il a un impact très fort sur les joueurs. En plus, je pense qu'il est complètement légitime pour faire cette chose-là".

C'est en 2023 que Jérémie Bréchet a laissé son poste d'entraîneur des U19 pour rejoindre le staff de Pierre Sage, et de participer pleinement à l'excellente deuxième partie de saison de l'OL.