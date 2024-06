OL : Jake O'Brien, le sauveur inattendu

Les joueurs de l’OL célébrant le but de Jake O’Brien à Lens (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Jake O'Brien est l'un des hommes de la saison 2023-2024. Rien ne laissait présager qu'il incarnerait la remontée spectaculaire de l'OL.

Tous les héros ne portent pas de cape, et Jake O'Brien en est bien la preuve vivante. En août 2023, l'OL a déboursé 1 million d'euros pour l'acheter. L'été dernier, aucun supporter du club n'aurait pu prédire le rôle crucial de l'Irlandais. À l'annonce de son recrutement, il y a même des spéculations de prêt, pour qu'il puisse progresser.

Le communiqué du club, du 15 août 2023, va dans ce sens : "Âgé de 22 ans, l’international espoir a signé un contrat de 4 ans avec le club, soit jusqu’au 30 juin 2027. L’arrivée de Jake O’Brien à l’OL s’inscrit dans un projet à long terme. Avant qu’une décision définitive soit prise sur son avenir, le défenseur central irlandais sera, dans un premier temps, observé et évalué par Laurent Blanc et son staff lors des différents entraînements du groupe professionnel".

Des buts cruciaux

En 27 matchs de Ligue 1, le défenseur irlandais a inscrit 4 buts. Deux de ses réalisations ont été cruciales. Le 12 novembre 2023, contre le Stade Rennais, il inscrit le seul but du match d'une tête et permet à l'OL d'empocher 3 points (1-0). Au moment de cette victoire, le club est lanterne rouge du championnat. Mais Jake O'Brien n'a jamais cru à la relégation du club : "Je pense que c'était au fond de nos esprits car nous étions dans une mauvaise situation mais, personnellement, je n'y ai jamais cru. Cela ne faisait pas sens avec l'équipe qu'on avait. C'était vraiment étrange, car quand vous regardez l'équipe qu'on a sur le papier, nous avions une meilleure équipe que la plupart".

C'est l'une des histoires de la saison, et à raison : O'Brien est défenseur, mais son timing des buts inscrits a toujours été précieux. Le 15 mars, l'OL se déplace à Toulouse pour la 26e journée de Ligue 1. Menés 2-1, l'équipe s'accroche et triomphe 3 buts à 2 grâce à un but de... Jake O'Brien, à la 81e minute. Cette victoire permet au club de faire un grand pas vers le maintien. Sur les coups de pied arrêtés, c'est un danger permanent pour les défenses adverses avec sa grande taille (1m96).

Quel avenir à l'OL ?

Après plusieurs prestations remarquées, il sera peut-être compliqué de retenir l'Irlandais en cas d'offre alléchante. L'Olympique lyonnais l'a acheté 1 million d'euros, et plusieurs clubs étrangers seraient intéressés (West Ham, Dortmund sont cités). À 23 ans, "Big Jake" a un avenir prometteur, mais il est impossible de savoir à l'heure actuelle s'il se dessinera au club, ou ailleurs. C'est avant tout l'histoire d'un joueur qui n'était pas attendu, mais qui s'est montré présent, à des moments cruciaux.