Euro : pourquoi Lopes n'est-il pas sélectionné avec le Portugal ?

Roberto Martinez n'a pas convoqué Anthony Lopes dans le groupe du Portugal pour l'Euro, qui se tient en Allemagne et qui débute ce vendredi.

Titulaire à l'OL depuis des années (sauf en Coupe de France, où Perri a pris sa place cette année), Lopes n'a pas le même statut avec le Portugal. En sélection, sa dernière apparition remonte au 4 septembre 2021, face au Qatar (victoire 3-1). Quant a sa première sélection avec les A, c'était en mars 2015, dans une défaite face au Cap-Vert (0-2). En l'espace de 9 années, Anthony Lopes n'a donc été sélectionné qu'à 14 reprises.

Une hiérarchie bien établie avec le Portugal

En 2019, le Portugais a mis la sélection en stand-by. L'occasion de profiter de sa famille et d'être concentré sur ses performances à l'OL : "J'ai mis la sélection en stand-by, car je veux profiter de ma famille, me concentrer sur mon rôle de père et sur l'Olympique Lyonnais. C'est une décision que j'ai prise après une discussion avec le sélectionneur à la suite de la Coupe du monde. Je suis très famille et de ne pas voir grandir mes enfants, c'est ce qui me manquait le plus. C'est mon propre choix”, a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à OL-TV, en 2019.

Lopes a donc gagné l'Euro 2016, en tant que remplaçant, mais n'a par exemple pas disputé l'Euro 2020 (qui a eu lieu en 2021) ou la Coupe du monde 2022. Tout comme Fernando Santos, ancien sélectionneur de la Selecao, Roberto Martinez ne l'a pas rappelé pour l'Euro 2024. C'est désormais Diogo Costa (FC Porto) qui est titulaire indiscutable, depuis la Coupe du monde au Qatar. Ensuite, ce sont José Sà (Wolverhampton) et Rui Patricio (AS Rome). Anthony Lopes pourrait d'ailleurs quitter l'OL lors du mercato.