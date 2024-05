Douze ans après sa dernière finale de Coupe de France, l’OL espère revivre samedi une soirée aussi belle qu’en 2012. Dejan Lovren et Alexandre Lacazette étaient déjà de la partie mais le Croate ne sera pas être dans le groupe samedi.

Il y a eu des finales de Coupe de la Ligue en 2014 et 2020, mais voir l’OL atteindre la finale de la Coupe de France n’était plus arrivé depuis 2012. Une éternité dans la plus historique des compétitions françaises et dont le club lyonnais a remporté le titre à cinq reprises. La dernière fois n’était autre que ce rendez-vous de mai 2012 du côté du Stade de France avec un court succès contre Quevilly (1-0). L’unique but de Lisandro Lopez a suffi au bonheur des supporters lyonnais qui n’attendent que de vivre pareille euphorie ce samedi (21h) à Lille. La tâche s’annonce un peu plus compliquée avec le PSG, champion de France en titre et qui aura à cœur de terminer d’une façon plus honorable qu’une élimination en demi-finale de Ligue des champions.

Lovren sorti sur blessure après 18 minutes

Malgré la jeunesse de quelques éléments de l’effectif, les Lyonnais peuvent compter sur l’expérience acquise par certains comme Saïd Benrahma, vainqueur de la Ligue Europa Conference, Nicolas Tagliafico et Corentin Tolisso, champions du monde, ou encore Alexandre Lacazette et Dejan Lovren. Si ce dernier est loin de faire partie du groupe de l’OL ces dernières semaines et va encore manquer le rendez-vous final de cette saison, il a remporté de nombreux trophées au cours de sa carrière dont la Coupe de France 2012.

Pas forcément un bon souvenir pour lui puisqu’il avait dû quitter la pelouse parisienne après seulement 18 minutes de jeu. Touché au tendon d'Achille, il avait soulevé la coupe sur un brancard, la photo dans les vestiaires restant mythique. Le Croate était un jeune défenseur à l’époque, comme Alexandre Lacazette, lui aussi présent contre Quevilly. Titulaire il y a 12 ans, l’attaquant sera samedi capitaine et l’ultime survivant de cette époque au coup d’envoi. Déjà dans le staff, Rémy Vercoutre était lui le gardien remplaçant en 2012 tandis qu'Anthony Lopes avait suivi le match dans les tribunes du Stade de France en qualité de troisième portier.