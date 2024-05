OL – PSG : avant-match, horaire et diffusion TV

Matic lors de la qualification de l’OL pour la finale de la Coupe de France (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant la finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG.

L’avant-match

"La coupe de tous les possibles ". À l’issue d’une saison historique, les Lyonnais ne sont plus qu’à quelques heures du clap de fin qui pourrait s’avérer mémorable, en cas de succès. Au vu d'un début d'exercice plus que médiocre, leclub rhodanien est l’équipe surprise de l’affiche de cette finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG. Mais ils n’ont pas triché. Les hommes de Pierre Sage avaient enchaîné les succès dans cette compétition. Autour de matchs maîtrisés (Valenciennes, 3-0), mais également compliqués comme face à Strasbourg (2-1). Les Alsaciens avaient poussé les Lyonnais jusqu’aux tirs aux buts avant de s’incliner sur un penalty manqué de Lucas Perrin.

De l’autre côté, le club de la capitale a atteint le sommet de la compétition sans trop forcer. À l’image de leur saison dans l’élite, dans laquelle les Parisiens (76) ont été sacrés champions de France avec neuf points d'avance sur le dauphin du championnat (Monaco, 67). Mais ce n’est pas une saison réussie pour autant, le goût d'amertume de l’élimination en demi-finale de Ligue des champions réside toujours dans la bouche des Franciliens.

Ils auront, alors, à cœur d’embellir leur exercice en remportant un 15ᵉ titre de Coupe de France. Les Lyonnais devront, eux, se montrer solides et ne pas répéter les deux échecs face à leur fardeau parisien (4-1, 4-1). Certes, une finale se diffère du championnat, mais les contres performances de l’OL sur les deux dernières oppositions face au PSG pourraient leur porter préjudice. Il faudra appuyer sur la touche "reset ", tout en corrigeant les nombreuses erreurs, notamment défensives, qui pourraient, une nouvelle fois, coûter cher aux joueurs de Pierre Sage.

À quelle heure se joue OL - PSG ?

Deux mois après leur dernière échéance en demi-finale de Coupe de France face à Valenciennes (3-0), Alexandre Lacazette et ses coéquipiers sont de nouveau sur le pont. Ils s'illustreront pour la dernière fois cette saison dans le but d’aller chercher un titre de Coupe de France après douze ans, sans l’avoir remporté. Les Rhodaniens iront dans le nord de l’Hexagone, plus précisément à Lille, dans l’enceinte de Pierre Mauroy, pour aller se frotter à l’ogre francilien. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné par François Letexier à 21 heures, ce samedi.

Sur quelle chaîne regarder OL - PSG ?

Le choc sera retransmis sur beIN Sports. Mais si vous n’êtes pas abonné, pas de panique, France 2 vous offre la possibilité de supporter votre équipe favorite en clair. Pour ceux qui n'ont pas envie de visionner cette rencontre devant leur téléviseur, le club rhodanien a mis en place une fan zone avec un écran géant où 45 000 supporters lyonnais sont attendus.