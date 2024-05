OL - Barcelone : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant la finale de la Ligue des champions entre l'OL et Barcelone.

L'avant-match

Tout simplement un choc des titans. Ce samedi, l'OL et Barcelone ont rendez-vous à Bilbao pour un affrontement qui promet d'être gigantesque entre les deux meilleures formations du Vieux Continent. D'un côté, les Fenottes, huit fois victorieuses dans cette compétition, maîtresses de ces duels au sommet. De l'autre, le tenant du titre espagnol, avec son jeu caractéristique et plusieurs championnes du monde dans ses rangs.

Les deux clubs sont ce qui se fait de mieux en Europe, aucune autre équipe n'ayant remporté ce trophée depuis 2015 (Francfort). Pour cette affiche, l'Olympique lyonnais comptera sur les récents retours de Griedge Mbock et Ada Hegerberg, qui devraient commencer sur le banc, même si Sonia Bompastor a affirmé qu'elles étaient aptes à débuter. Pas d'Eugénie Le Sommer ni de Sara Däbritz, les deux absentes majeures du groupe rhodanien.

Le Barça, qui n'a jamais réussi à battre son adversaire du jour, pourra lui aussi s'appuyer sur un effectif fourni, avec Aitana Bonmati bien présente après un petit malaise la semaine passée. Autres dangers pour la défense de l'OL, Alexia Putellas ou encore Graham Hensen et Paralluelo.

À quelle heure se joue OL - Barcelone ?

À 18h, soit trois heures avant la finale des hommes de Pierre Sage, sera donné le coup d'envoi de cette confrontation. Du côté de Décines, on attendra d'ailleurs impatiemment ce moment qui marquera le début des hostilités du côté de la fan zone où 45 000 supporters suivront les deux matchs de ce 25 mai. L'arbitre sera l'Anglaise Rebecca Welch.

Sur quelle chaîne regarder OL - Barcelone ?

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a beau avoir protesté, cela n'y changera rien. L'affiche entre l'OL et Barcelone ne sera visible sur aucune chaîne télévisuelle. Mais pas de panique pour les fans lyonnais qui ont prévu de regarder la partie dans leur canapé, elle sera bien diffusée en direct et gratuitement sur DAZN via le YouTube de la plateforme, et donc sur votre média Olympique-et-Lyonnais.com.