OL - PSG : retour des prolongations en finale

La FFF ayant décidé de supprimer les prolongations durant les tours précédents, la finale se jouera potentiellement bien sur 120 minutes. Les prolongations seront de retour pour cet OL - PSG ce samedi.

La soirée pourrait être longue pour les supporters de l’OL ce samedi soir. Potentiellement avec une fête qui dure jusqu’au petit matin pour fêter le premier titre lyonnais depuis 2012. Mais aussi au Stade Pierre Mauroy. À la différence des tours précédents, un score de parité entre l’OL et le PSG n’entraînerait pas automatiquement les deux formations vers une séance de tirs au but comme ce fut le cas pour les tours précédents. À l’ancienne, les joueurs de Pierre Sage et de Luis Enrique auront une demi-heure supplémentaire pour se départager et éviter d’aller à la mort subite que représentent les tirs au but.

Une dernière contre le PSG

Supprimées depuis le début de la saison 2020-2021, du 1er tour aux demi-finales incluses en Coupe de France, les prolongations sont réintroduites au moment de la finale. Pierre Sage et Alexandre Lacazette espèrent bien faire la différence dès les 90 minutes du temps réglementaire, mais ils pourraient s’offrir un petit sursis. Si la séance des tirs au but a plutôt porté chance aux Lyonnais contre Strasbourg, cela fait désormais depuis juillet 2020 qu’ils n’ont plus disputé de prolongations. C’était lors de la dernière finale de la Coupe de la Ligue avec la victoire du PSG (0-0, 5 tab 5). Pas forcément un bon souvenir pour l’OL.