OL - Barcelone : un trophée pour la dernière de Sonia Bompastor ?

Sonia Bompastor devrait diriger son dernier match avec l'OL ce samedi. Au bout du choc contre Barcelone, un possible 8e titre pour elle en tant qu'entraîneure.

Lorsque la question lui était posée en conférence de presse, Sonia Bompastor a toujours répondu la même chose : "Ce n'est pas le moment, pas le sujet". A force de repousser, on se rapproche tout de même inévitablement de cet instant, celui qui devrait la voir annoncer son départ pour Chelsea. Bien sûr, rien n'est officiel, mais du côté de l'Angleterre, on indique qu'une communication à ce propos pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Et depuis plusieurs mois maintenant, les contacts entre les deux camps ne sont plus secrets.

Mais voilà, avant de se projeter sur un possible changement d'ère, il reste un match et pas n'importe lequel. Ce samedi à 18 heures, les Fenottes affrontent Barcelone dans ce qui sera sûrement leur plus grand défi sur l'exercice 2023-2024. "Quand je suis arrivée à la tête de l'équipe, j'avais très peu d'expérience en tant que manager. J'ai grandi sur ces trois ans, a noté la coach rhodanienne avant le choc. Maintenant, jouer une finale de Ligue des champions, j'ai déjà connu ça en tant que joueuse (elle l'a remportée en 2011 et 2012), et les sentiments et la préparation sont assez similaires."

En poste depuis avril 2021

Nommée sur le banc de l'OL en avril 2021 pour prendre la place de Jean-Luc Vasseur alors que la saison n'était pas terminée, l'ancienne directrice de l'académie féminine a su redresser ce monument qui commençait légèrement à décliner. "Elle est venue dans une situation particulière. Aujourd'hui, elle a évolué avec nous, elle a gagné en expérience", a souligné Wendie Renard, qui lui a succédé au capitanat. "Pour l'instant, elle est à Lyon, on ne sait pas de quoi sera fait demain. On n'a pas plus d'informations sur ça. Si elle part l'année prochaine, je dirai juste que c'est une légende de ce club", a affirmé de son côté Selma Bacha.

Même les footballeuses débarquées plus récemment ont pu constater des changements. "Je suis arrivée un peu après Sonia et je pense qu'on a appris ensemble. Elle a progressé sur le management du groupe, sur la préparation", a détaillé Christian Endler, à l'OL depuis l'été 2021.

"Je lui souhaite de faire le doublé. J'espère qu'elle finira sur ça"

Ce samedi, en cas de victoire contre le Barça, Bompastor glanerait un 8e titre en tant qu'entraîneure de Fenottes. Ce serait sa deuxième Ligue des champions, en plus des trois titres en D1, de la Coupe de France 2023 et des deux Trophées des championnes. "On verra si Sonia s'en va, mais si c'est le cas, ce sera un challenge pour elle. Quand on voit ce qu'elle a fait pour le club en tant que joueuse et maintenant comme coach, je trouve que c'est beau. Cela n'avait jamais été fait, c'est historique. Même si elle n'a pas été formée ici, elle a beaucoup donné à l'institution, a reconnu Amel Majri. Je lui souhaite de faire le doublé. J'espère qu'elle finira sur ça." Et elle n'est certainement pas là seule.