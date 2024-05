Amel Majri : "Les deux équipes de l'OL en finale, c'est beau"

Samedi (18h), les joueuses de l'OL vont lancer une journée placée sous le signe des finales pour le club lyonnais. Deux ans après le sacre à Turin, Amel Majri espère que les Fenottes vont poursuivre leur invincibilité contre le FC Barcelone.

Après l'élimination précoce la saison dernière, l'OL est de retour en finale de la Ligue des champions. Qu'est-ce qui ressort de ce parcours ?

Amel Majri : Deux ans, c'est long ! Mais on a travaillé pour ça, même si on est passé par pas mal d’émotions. On a eu un peu de mal en phase de poule, même si celle-ci paraissait facile. On a fait notre petit bout de chemin et cela nous a aidés d’être dans le dur par moments. On sort aussi d’un match pas évident contre Paris. Le fait d’avoir passé ces moments-là nous fait avancer et va nous servir avant cette finale que l’on est très heureuses de jouer contre Barcelone.

Le Barça a gagné une Coupe de la Reine très facilement, vous avez dû puiser un peu dans vos forces contre le PSG. Est-ce un avantage pour les Espagnoles ?

Le fait d’avoir gagné cette finale nous donne au contraire un bel élan. On reste dans cette continuité. On est dans un état d’esprit assez positif. Je pense que cela n’a rien à voir. Peut-être que cela peut aider Barcelone, mais pour nous, c’est une approche totalement différente. L’Espagne performe à l’échelle mondiale, mais en Ligue des champions, l’expérience et les résultats parlent pour nous.

Il y a eu Turin en 2022 et une autre finale auparavant. Est-ce que l'OL a un ascendant psychologique sur le Barça ?

C’est certain que cela joue, mais rien n’est figé. Pour nous, cela reste une force. Pour elles, il y aura un sentiment de revanche comme on l’a après un échec. Elles veulent aussi conserver leur titre qu’elles ont remporté la saison dernière. Sur l’aspect psychologique, le contexte est donc positif des deux côtés.

"Ça m'a fait du bien d'être décisive dans des matchs importants"

Il y a deux ans, le Barça avait pris l'OL un peu de haut. Cette saison, on les sent plus alertes. Est-ce une difficulté supplémentaire ?

Peut-être qu’elles ont tiré des leçons. Elles ont le titre à conserver, alors que nous, on doit aller le chercher. On ne peut pas dire de notre côté que l’on n’a rien à perdre, car cela fait deux ans. C’est difficile de donner un avis, mais ce sera une belle finale.

Samedi, le stade sera à guichets fermés avec un public hostile. Est-ce quelque chose qui vous plait ?

Oui, j'aime beaucoup. C'est tout à leur avantage et j'espère que ça va leur servir, mais je sais que ça m'aide, j'aime bien quand j'entends les supporters adverses être en émulation, ça me motive. Mais des fois, on ne prête pas attention quand on est sur le terrain, on est concentré sur notre performance. Mais ça va être une belle ambiance.

Vous êtes décisive ces dernières semaines. Qu'est-ce qui explique ce pic ? Le fait de ne pas avoir été appelée avec les Bleues et de vouloir prouver ?

Franchement non. C’est comme ça et malgré le fait de ne pas être appelée, je suis restée concentrée sur le football. Je ne débutais pas forcément les matches, mais je savais ce que je pouvais apporter. Cela m’a fait du bien d’être décisive dans des matches importants. Mais avec un effectif comme il y a aujourd’hui à l’OL, il n’y a pas d’autre choix que d’être performante. On peut être amené à débuter ou à rentrer, mais il faut toujours être présente ou décisive pour être en mesure de postuler le match d’après.

"Il va falloir être tueuses et efficaces contre cette équipe"

Qui du Barça ou de l'OL est le favori de cette finale ?

Et vous, qu’en pensez-vous ? (sourires) Je vais dire que c’est Barcelone, car elles sont championnes en titre. Mais on a des atouts. On a des attaquantes qui vont vite. Défensivement, on est solide. Dans tous les domaines, on est bien en ce moment, que ce soit dans le jeu, les coups de pied arrêtés. On doit s’appuyer sur nos atouts, notre vitesse. On a juste à être efficace.

J’ai vu la demi-finale retour entre Chelsea et Barcelone et Chelsea a deux belles occasions de marquer, ce qui aurait complètement changé le match. Face à une équipe telle que Barcelone, il faut être tueuse et efficace. C’est une équipe qui joue au ballon et qui aime avoir la possession. Et plus on court après le ballon, moins on a la force et la lucidité d’aller marquer. On doit vraiment s’appuyer sur nos atouts offensifs et notre vitesse.

Samedi, les deux équipes de l'OL jouent une finale. C'est forcément une bonne nouvelle malgré le changement d'entité...

C'est administratif et de la paperasse ça. On a toujours le même maillot, le même blason et on se soutient mutuellement. J’ai eu la chance d’être au match des garçons dimanche. Par rapport à ce que le club a vécu, c’est réellement beau. Eux se qualifient en Coupe de France, nous en Ligue des champions. On va se dire que l’on se rejoint à des finales différentes. Il n’y a plus qu’à remporter les deux.