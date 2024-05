OL : bain de foule avant la finale contre le PSG

De retour à l’entraînement mardi, les joueurs de l’OL ont pu communier avec leurs supporters. Dans une séance ouverte au public, les Lyonnais ont avant tout profité de l’ambiance plus que travailler tactiquement.

Pour avoir des indications sur le match de samedi, il faudra repasser. Deux jours après la victoire contre Strasbourg (2-1) et la qualification européenne, les joueurs de l’OL ont fait leur retour à l’entraînement mardi en fin d’après-midi. Une séance plutôt tranquille avec du jeu avec ballon, mais pas de mise en place tactique. Il est encore un peu tôt en vue de la finale de la Coupe de France, mais surtout, l’entraînement se déroulait avec du public. Pas forcément le moment idoine pour mettre les bases de la stratégie à venir contre le PSG. En programmant le rendez-vous à 17h30, Pierre Sage et le club lyonnais souhaitaient attirer un maximum de monde et notamment les enfants juste après la sortie des écoles. Ils ont finalement été un peu moins d’un millier à prendre place dans la tribune du terrain Gérard Houllier.

Sage, vainqueur à l'applaudimètre

Cela n’a pas empêché de voir régner une bonne ambiance à Décines avec un nom qui est revenu très, très souvent : celui du coach lyonnais. Les "Pierre Sage, Pierre Sage" ont été repris plus d’une fois par les supporters présents comme pour remercier le technicien de tout le travail réalisé depuis six mois. Quand les titulaires de dimanche, moins Nicolas Tagliafico et Nemanja Matic en individuel, se sont contentés de jeux ludiques et en espace réduit.

Les remplaçants et non retenus ont, eux, effectué une opposition sur un demi-terrain pendant la petite heure de séance ouverte. Sous les yeux de David Friio et Matthieu Louis-Jean, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se sont ensuite livrés durant de longues minutes aux traditionnelles dédicaces, pour le plus grand plaisir des plus jeunes. Après le bain de foule, place désormais à la préparation de cette finale dès ce mercredi au GOLTC.