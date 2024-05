OL - PSG : les Parisiens intraitables à l’extérieur

Sacré champion de France il y a peu, le PSG n'a pas connu la défaite cette saison sur la scène nationale. De quoi rendre la tâche de l'OL davantage complexe.

La finale a beau se jouer sur terrain neutre, c'est bien le PSG qui se déplacera samedi à Lille. Pas de quoi faire peur aux hommes de Luis Enrique qui ont réalisé un sans-faute à l’extérieur cette saison en Ligue 1. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont cumulé un total de 13 victoires et 4 nuls loin du Parc des Princes. Personne ne l'avait fait auparavant dans l’élite. De quoi renvoyer un message fort à l'OL, qu’ils affronteront samedi en finale de la Coupe de France. Dans cette compétition, les Parisiens sont tout autant intraitables, car ils ne comptent que des victoires à domicile comme à l’extérieur. Pierre Sage et ses hommes le savent, c’est une mission commando qui se profile à Lille.

Un lieu déjà exploré

Mais un élément est à prendre en compte, et pas des moindres. L’OL s’est illustré il y a quelques semaines (7 mai) sur les terres lilloises, lieu de leur prochaine échéance, samedi. Vainqueur in extremis (4-3) face aux Dogues, l’enceinte de Pierre Mauroy avait profité à Alexandre Lacazette et ses coéquipiers. Dans un match folklorique, les Lyonnais étaient parvenus à arracher la victoire dans le "money-time" grâce à une réalisation de Mama Baldé. À l’occasion de la finale de Coupe de France, l'OL retrouvera le nord de la France pour affronter des Parisiens qui n’ont jamais flanché à l’extérieur cette saison en Ligue 1. L’OL devra alors démontrer une solide force de caractère et répéter leur bonne performance dans le nord de l’Hexagone.