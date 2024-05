Ligue des champions : une Anglaise au sifflet d’OL - FC Barcelone

Griedge Mbock et Fridolina Rolfo lors d’OL – Barcelone en finale de la Ligue des champions 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Comme la FFF pour la Coupe de France, l’UEFA a dévoilé le nom de l’arbitre qui officiera lors de la finale de la Ligue des champions. Rebecca Welch sera au sifflet d’OL - FC Barcelone le 25 mai prochain.

C’est un samedi 25 mai sportif qui attend les supporters de l’OL. On peut bien sûr regretter cette double programmation. Mais les deux équipes professionnelles lyonnaises sur le pont ce jour-là pour disputer une finale. Le début des hostilités commencera à 18h du côté de Bilbao avec la finale de la Ligue des champions entre l’OL féminin et le FC Barcelone. Les garçons enchaîneront à 21h à Lille contre le PSG. Deux ans après avoir ravi le titre aux Catalanes à Turin, les Fenottes retrouvent leurs meilleures rivales à l’échelle européenne pour une finale qui sent bien le soufre.

Un bon souvenir en 2022

Pour arbitrer cette affiche, l’UEFA a choisi de miser sur une arbitre anglaise. Le 25 mai prochain, Rebecca Welch donnera le coup d’envoi de cette finale de Ligue des champions. Voir l’Anglaise au sifflet n’est pas forcément un mauvais souvenir pour les joueuses de Sonia Bompastor. Welch avait déjà arbitré l'OL en demi-finale de la Ligue des champions 2022 face au PSG. Elles avaient alors décroché leur billet pour la finale à Turin et pris le meilleur sur le Barça. Bis repetita cette année à Bilbao ?