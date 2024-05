Cette saison, l’OL n’a que très peu fait appel à son centre de formation. Un choix assumé par Pierre Sage qui souhaitait avant tout protéger les jeunes de l’Académie comme Mamadou Sarr.

L’OL, club formateur par excellence, la réputation n’est plus à faire à travers la France et l’Europe. Les exemples sont bien trop nombreux pour pouvoir réaliser une liste qui serait bien trop longue à faire. Pourtant, et pour la première fois depuis un moment, le club lyonnais s’est très peu appuyé sur son académie cette saison. Il y a bien eu les premiers pas en professionnels de Chaïm El Djebali contre Rennes en janvier (2-3), mais à côté de ça, ce furent les vaches maigres pour les joueurs du centre.

Même des habitués comme Mohamed El Arouch ou Mamadou Sarr n’ont rien eu à se mettre sous la dent. Une position assumée par Pierre Sage, appelé à la rescousse pour sortir l’OL de la torpeur. "Les contextes d’épanouissement des jeunes joueurs n’étaient pas les meilleurs à la vue de la situation de l’équipe qui n’était pas terrible, a déclaré le coach lyonnais dans 'Tant qu’il y aura des Gones'. Quand ensuite l’ambition est arrivée, c’était pareil."

Un effectif conséquent et renforcé

Avec un effectif renforcé durant l’hiver et finalement un groupe assez épargné au niveau des blessures, Pierre Sage a souvent pu compter sur la quasi-totalité de ses joueurs. On le voit encore aujourd’hui, cet afflux de biens le pousse à devoir laisser sur la touche des éléments comme Dejan Lovren, Johann Lepenant ou encore Saël Kumbedi.

Difficile donc pour l’Académie de se faire une place au soleil, d’autant plus que la course au maintien fut un vrai frein dans l’esprit de Pierre Sage comme il l’a expliqué dans TKYDG. "Contre Nantes, Clinton Mata se blesse à la 90e ou 91e après un choc à la tête. Il y a Mamadou Sarr sur le banc, mais je décide de ne pas le faire rentrer pour le protéger. Imaginez la pression du gamin si on se fait égaliser, que ça se joue dans sa zone. Il va devoir porter la responsabilité de cette décision", avant de poursuivre : "On a été très clair avec son entourage à la trêve, en disant que les conditions et le contexte n’étaient favorables donc peut-être qu’un prêt et plus de temps de jeu lui permettraient de revenir avec d’autres arguments dans des conditions peut-être plus softs."

Si l’expérience collective n’a pas été une réussite avec la relégation de Molenbeek, Sarr a au moins pu engranger de l’expérience plutôt d’être cantonné au banc professionnel ou à des matchs de National 3.