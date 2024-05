L’OL dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine

À quelques heures des derniers rendez-vous en championnat, l’OL a choisi de dévoiler le maillot domicile pour la saison prochaine. Celui-ci sera porté pour OL - PSG vendredi chez les féminines et pour OL - Strasbourg chez les garçons dimanche.

Ce n’était plus une surprise depuis déjà quelques heures, mais l’OL a malgré tout dévoilé officiellement son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Ce mercredi matin, le traditionnel maillot blanc aux touches de rouge et de bleu a fait son apparition sur les réseaux sociaux et sera très rapidement porté par les joueurs et joueuses du club lyonnais. En effet, les nouvelles tuniques seront mises à l’honneur dès vendredi avec la finale du championnat de France féminin entre l’OL et le PSG.

Le Rhône et le Saône à l'honneur

Une mise en bouche avant le clou du spectacle dimanche soir (21h) pour la dernière journée de Ligue 1 avec les joueurs de Pierre Sage qui affrontent Strasbourg. Après avoir mis notamment à l’honneur Paul Bocuse cette saison avec le col bleu, blanc, rouge, l’OL et son équipementier Adidas ont cette fois décidé de mettre en avant les deux fleuves, tout aussi mythiques que le club en lui-même, le Rhône et Saône à travers les deux bandes verticales au milieu du maillot. "À l'image du fleuve et de son affluent, deux bandes rouge et bleue partent du col en V de la tunique. La Saône se révèle alors en rouge et le Rhône en bleu. Les lignes descendent côte à côte le long du maillot jusqu'à s'estomper et ne former plus qu'un au centre, symbolisant la Confluence comme emblème de la ville", peut-on lire sur le communiqué du club.