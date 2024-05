OL : Sage face à la difficile gestion de la notoriété

Propulsé sur le banc d’OL à la fin novembre 2023, Pierre Sage connait depuis le succès. Et une notoriété nouvelle qu’il doit appréhender.

43 points pris depuis le début de son mandat. En prenant les rênes de l’OL le 30 novembre 2023, Pierre Sage ne s’attendait sûrement pas à vivre un tel destin. Déjà, il ne s’imaginait pas que ce dernier s’étire dans le temps, lui qui avait été avant tout appelé de façon temporaire par la direction. Six mois plus tard, l’entraîneur est toujours là et pourrait bien offrir une qualification européenne et un premier titre depuis 2012 à son club et à ses supporters.

Déjà porté aux nues par tout un stade, Pierre Sage n’en verrait sa popularité que renforcée. S’il s’en aperçoit au quotidien, le technicien de 45 ans a pu voir ces derniers jours de nouvelles marques d’affection, comme cette affiche diffusée en plein Times Square pendant quinze secondes. Un geste qui l’a "touché" et qui lui a aussi rappelé quelques souvenirs new-yorkais en famille.

"Il y a des moments qui sont sacrés en famille"

De famille, il est d’ailleurs question au moment de parler de cette notoriété nouvelle qui l’empêche désormais de pouvoir faire des sorties incognito. S’il avoue que sa "vie a changé", il assure n’avoir "aucun stress" à gérer cette notoriété. Du moins personnellement, car il concède que cela crée forcément des changements dans l’entourage. Vivant loin de sa compagne et de son beau-fils qui résident à Nice, Pierre Sage estime que cela est "difficile à gérer par rapport à la famille. Il y a des moments sacrés, en plus j’habite assez loin d'eux, donc quand ils viennent à Lyon, je ne peux pas répondre à toutes les sollicitations, car je me dois d’accorder du temps aux gens que j’aime."