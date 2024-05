Iliman Ndiaye lors d’OM – Reims (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Lancé dans la course à l’Europe, l’OL n’a malgré tout pas son destin entre les mains, même en cas de victoire contre Strasbourg. Le club lyonnais doit compter sur un faux pas de Lens et / ou de l’OM pour être européen la saison prochaine.

La réception de Strasbourg n’est que pour dimanche (21h) et quelque chose nous dit que joueurs et staff de l’OL vont très certainement suivre avec attention le déplacement de l’OM à Reims ce mercredi soir. Ayant profité d’un allègement de calendrier afin de performer en Europe, ce qui ne fut pas le cas, les Marseillais jouent leur match en retard à 21h avant d’enchaîner de nouveau dimanche avec un déplacement au Havre. Dans la course à l’Europe, l’OL n’a d’autres choix que de regarder ce qu’il se passe sur la Canebière. Même s’ils avancent qu’ils doivent déjà battre Strasbourg pour espérer, les Lyonnais savent que la 7e place passera avant tout par un faux-pas de l’OM.

Une lutte à trois pour l'Europe

Avec trois points d’avance actuellement, mais un goal-averse négatif, la formation rhodanienne peut voir le club marseillais repasser devant à la différence de buts ce mercredi en cas de victoire à Reims. Il existe certes plusieurs scénarios dimanche pour voir l’OL retrouver la Coupe d’Europe la saison prochaine, toutefois, une contreperformance phocéenne ce mercredi soir rendrait déjà de fiers services à Pierre Sage et à ses joueurs. Néanmoins, comme il l’a répété lundi soir dans 'Tant qu’il y aura des Gones', l’entraîneur lyonnais n’attend qu’une chose face à Strasbourg : une victoire avec la manière après la prestation peu aboutie à Clermont. La suite ne sera que bonus.