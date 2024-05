OL - PSG, OL - FC Barcelone : la fan zone connait un beau succès

Les quelques bugs apparus mardi lors de la mise en ligne des places n’étaient pas anodins. Pour la retransmission des finales OL - PSG et OL - FC Barcelone, déjà 40 000 billets ont été réservés pour la fan zone à Décines.

Cela a entraîné quelques critiques et remous chez les supporters, mais finalement, tout est rentré dans l’ordre. Mardi, l’OL a mis en ligne les places gratuites pour la fan zone organisée le 25 mai prochain pour les deux finales contre le PSG et le FC Barcelone. Face aux seuls 15 000 billets mis en vente pour le parcage lyonnais à Lille, les déçus se sont comme attendus rués sur l’évènement organisé par le club au Parc OL. Le programme alléchant avec la finale de la Ligue des champions féminine et celle de la Coupe de France ont déjà poussé plus de 40 000 personnes à prendre leur billet pour cette fan zone.

Deux matchs pour le prix (gratuit) d'un

Pour rappel, le club a choisi de mettre en place ce rassemblement avec un écran géant au centre de la pelouse afin de rassembler les supporters lyonnais. Aussi bien pour encourager les Fenottes à 18h que les joueurs de Pierre Sage à 21h. Malgré la prise d’assaut mardi, il est toujours possible d’obtenir gratuitement un billet sur le site du club avec un emplacement disponible en tribunes ou sur la pelouse, qui sera retirée dès le coup de sifflet final du match contre Strasbourg, dimanche.