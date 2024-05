La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Disponible gratuitement sur la plateforme YouTube de DAZN, la finale de la Ligue des champions entre l’OL et le FC Barcelone ne sera pas retransmise à la télé. Un choix que regrette Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports.

Pour la finale de la Coupe de France, les supporters de l’OL auront le choix du diffuseur. Le choc contre le PSG sera retransmis aussi bien sur beIN Sports que sur France Télévisions, comme chaque année. Pour ce qui est de la finale de la Ligue des champions, le choix est bien plus restreint, même si totalement gratuit. Ayant acquis les droits de la C1 féminine, DAZN diffusera gratuitement sur sa chaîne YouTube l’affrontement entre l’OL et le FC Barcelone ce samedi à 18h. Cela permet au plus grand nombre de pouvoir suivre la rencontre.

Un décret devrait passer à l'automne prochain

Seulement, certaines voix se sont élevées contre l’absence de diffusion à la télévision. Interpellée sur les réseaux sociaux, Amélia Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a regretté ce choix, mais assure s’être "battue pour que le décret sur les événements d’importance majeure, qui protège leur diffusion en clair, inclue désormais la finale de la LDC féminine (qu’il y ait ou non d’ailleurs une équipe française, comme chez les hommes) comme pour plusieurs autres grandes compétitions féminines (en cyclisme, rugby, basket, handball, volley…) et les Jeux paralympiques."

Cela ne sera pas pour cette saison, car le décret ne devrait être validé qu’à l’automne. Il ne reste donc plus qu’à espérer que l’OL retourne en finale la saison prochaine du côté d’Oslo pour avoir une chance d’être diffusé sur une chaîne française.