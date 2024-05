OL - PSG : Nuno Mendes veut faire fi des matchs en championnat

Malgré les deux revers infligés par le PSG à l'OL, Nuno Mendes s’est montré sur ses gardes quant au scénario de la finale de Coupe de France.

"Ce sera différent", a avoué Nuno Mendes. À l’occasion de la 107e édition de la finale de Coupe de France, l'OL et le PSG s’affronteront au stade Pierre Mauroy samedi (21h). Les hommes de Luis Enrique s'avancent dans cette rencontre comme les grands favoris. Récemment sacrés champions de France (76 points), les Parisiens ont, une nouvelle fois, confirmé leur supériorité cette saison dans l’élite et restent le club le plus titré en Coupe de France.

Malgré ces nombreux succès et notamment les deux larges victoires (1-4, 4-1) du PSG face à l’OL, Nuno Mendes n’a pas souhaité vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, au moment d’évoquer son futur adversaire. "Une finale, ça se joue et ça se gagne. On sait que Lyon va tout donner. On a déjà joué deux fois contre eux cette saison et on a gagné, a-t-il confié sur le canal du PSG. Mais ce n’est pas la même chose. C'était le championnat et là, c'est une finale. Et puis ils ont beaucoup travaillé pour être là. Je pense que ça va être un bon match pour terminer cette saison."

La dynamique est en faveur de l'OL

Le défenseur portugais sait qu’une finale est un one-shot et que, par conséquent, tous les compteurs sont remis à zéro. Particulièrement avec le club rhodanien, réputé pour inverser la tendance de leurs rencontres ces derniers mois. Ils l'ont notamment prouvé lors de leurs trois succès face à des cadors de l’élite (Brest, Monaco et Lille). Conscient que la dynamique de son adversaire est plus que positive avec cette qualification européenne, Nuno Mendes ne veut pas prendre cette finale part dessus la jambe.